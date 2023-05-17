Гвардиола: «Матч с «Реалом» - один из важнейших для меня в «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий касательно предстоящего ответного матча против мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Это будет один из важнейших моих матчей в «Манчестер Сити», это глупо отрицать. Хочу, чтобы команда насладилась этим моментом. Все в наших руках. Чтобы пробиться в финал Лиги чемпионов, нам осталось одержать одну победу», - передает слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится сегодня, 17 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В первом поединке, прошедшем в Мадриде, была зафиксирована ничья со счетом 1:1.