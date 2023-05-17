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Лига чемпионов

Оуэн: «В финале «Интер» будет жать более жёсткий соперник»

17 Мая 2023 • 08:53 Комментировать (1)

Бывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Дерби завершилось победой «нерадзурри» со счетом 1:0.

«Никто не ждал голевого обилия в этом матче. При преимуществе в два мяча после первого поединка это было ожидаемо. Дальше прошла более сильная команда. Но в финале «Интер» будет жать более жесткий соперник», - передает слова Майкла пресс-служба УЕФА.

«Интер» победил «Милан» по сумме двух матчей с общим счетом 3:0. В финале Лиги чемпионов «нерадзурри» встретятся с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Майкл Оуэн
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Комментарии (1)
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InterSan
17 Мая 2023 в 09:31
Дядя Оуэн, благодарим, и мы прекрасно это понимаем.
В Финале будет тяжело и нам и кто бы не вышел.
Последний матч сезона.
Морально - Интер уже победил, учитывая просто выход в Финал. Так что играть будет, в этом плане, легче.
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