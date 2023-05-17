Оуэн: «В финале «Интер» будет жать более жёсткий соперник»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и мадридского «Реала» Майкл Оуэн прокомментировал победу «Интера» над «Миланом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Дерби завершилось победой «нерадзурри» со счетом 1:0.

«Никто не ждал голевого обилия в этом матче. При преимуществе в два мяча после первого поединка это было ожидаемо. Дальше прошла более сильная команда. Но в финале «Интер» будет жать более жесткий соперник», - передает слова Майкла пресс-служба УЕФА.

«Интер» победил «Милан» по сумме двух матчей с общим счетом 3:0. В финале Лиги чемпионов «нерадзурри» встретятся с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал».