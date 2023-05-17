Родриго высказался о матче с «Манчестер Сити»

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго высказался о предстоящем ответном матче против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Я готов к тому, что будет», - оставил сообщение футболист в своих социальных сетях.

Ответная встреча между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится сегодня, 17 мая. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. В первом матче команды расписали мировую со счетом 1:1.

Напомним, что первым финалистом Лиги чемпионов стал «Интер», победивший по сумме двух матчей «Милан» со счетом 3:0 (2:0, 1:0).