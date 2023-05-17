Харгривз оценил силу «Интера», вышедшего в финал Лиги чемпионов

Бывший футболист национальной сборной Англии и «Баварии» Оуэн Харгривз поделился мнением о выходе миланского «Интера» в финал Лиги чемпионов УЕФА.

«Интер» показал, что у него отличная команда. Эти парни много матчей завершили всухую, команда имеет нескольких разноплановых форвардов. Нынешний состав «нерадзурри» очень и очень силен», - передает слова англичанина BT Sport.

Напомним, что в полуфинале «Интер» переиграл «Милан». В первом матче подопечные Симоне Индзаги победили со счетом 2:0, а в ответном взяли верх – 1:0.

Второй полуфиналист определится в паре «Манчестер Сити» - «Реал».