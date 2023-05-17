Игрок «Интера» Чалханоглу рассказал о сбывшейся мечте

Хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу высказался относительно выхода своей команды в финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Пару месяцев назад я говорил о мечте, к которой мы стремимся. И вот «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов у меня дома. Это и есть настоящая мечта», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей «Милан». В первом поединке «нерадзурри» выиграли со счетом 2:0, а в ответном одержали победу 1:0.

В решающем матче турнира команда Симоне Индзаги встретится с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал».