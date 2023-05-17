«Милан» лишь дважды пробил в створ ворот «Интера» за два матча полуфинала ЛЧ

Во вторник, 16 мая, состоялся ответный матч ½ финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом». Минимальную победу в дерби одержали «нерадзурри» со счетом 1:0. Единственный мяч забил аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес.

Стоит отметить, что в этих двух поединках футболисты «Милана» лишь два раза пробили в створ ворот «нерадзурри». В первой встрече «Интер» оказался сильнее со счетом 2:0.

Таким образом, команда Симоне Индзаги пробилась в финал Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал». Ответный матч между этими командами состоится в среду, 17 мая.