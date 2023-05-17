Дармиан: «Интер» сыграл два великих матча с «Миланом»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан подвел итоги противостояния с «Миланом» в рамках ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Я сейчас горд и доволен нашим выступлением. «Интер» заслуженно вышел в финал, мы провели два великих поединка. Это расплата за все жертвы, которые наша команда несла годами», - передает слова футболиста Sportmediaset.

Напомним, что «Интер» одолел «Милан» по сумме двух матчей со счетом 3:0 (2:0, 1:0).

В финале Лиги чемпионов «нерадзурри» встретятся с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал». В первом поединке, состоявшемся в Мадриде, команды расписали ничью со счетом 1:1.