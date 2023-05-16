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Лига чемпионов

Березовский заявил, что Мхитарян — один из самых популярных людей в Армении

16 Мая 2023 • 15:05 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский высказался о полузащитнике «Интера» Генрихе Мхитаряне.

«Очень порадовался голу Мхитаряна в полуфинале ЛЧ и победе «Интера». Они сделали большой шаг к финалу Лиги чемпионов. Приятный день был для всех нас, кто за него переживает. Генрих сейчас — точно один из самых популярных людей в Армении», — приводит слова Березовского «Чемпионат».

Напомним, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Милан» на выезде со счетом 2:0. Ответная встреча состоится сегодня, 16 мая. Начало игры запланировано на 22:00 по мск.

В текущем сезоне 34-летний армянский хавбек принял участие в 47 матчах за «Интер», в которых забил пять мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян Сборная Армении Роман Березовский
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