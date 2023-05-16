Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал Мадрид» (в первой игре между ними была зафиксирована ничья 1:1).

- Я думаю, что «Реал» выйдет в финал, где встретится в «Интером», который на голову сильнее «Милана». На этих выходных в чемпионате Италии «Милан» проиграл в очередной раз слабой команде, а «Интер» выиграл. Это тоже показатель.

Команды у Гвардиолы получаются летучие или летящие куда-то, или ещё что-то там. Они бесшабашные, играют в какой-то суперменский футбол. Заметьте, что после того как Гвардиола пошёл работать в Англию, ни одна европейская команда больше не стремится позвать его к себе.

«Манчестер Сити» весь матч действует в стиле постоянного давления, но с «Реалом» так играть нельзя, он очень опытная команда. «Реал» выходил и не из таких ситуаций, когда тяжело было. Да хотя бы вспомните его прошлогодние полуфиналы с «Манчестер Сити». Опыт и мастерство ещё никто не отменял.

Я за «Реал» и болею, честно говоря. Мне не нравится стиль игры команд Гвардиолы. Не знаю, как «Арсенал» с Артетой отпустил чемпионство в Англии. То ли футболисты заранее решили, что всё уже закончилось, в провал какой-то попали. Божьим везунчиком я называю Гвардиолу.

«Реал» со своим опытом докажет, что он величайший клуб Европы. Куда бы Анчелотти ни пришёл, везде он берёт со своей командой трофеи. Он может не выиграть чемпионат Испании, но трагедией это не является, потому что на пороге Лига чемпионов, а Кубок короля «Реал» уже выиграл.