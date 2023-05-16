Журавель дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Реал»

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился ожиданиями от второго поединка между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«В Манчестере будет обмен голами и, скорее всего, случится в итоге верх. В первой встрече все ждали обилие голов, но они сыграли низ. Очень уж сильные в атакующем плане команды. Жду ТБ (2,5)», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится на стадионе «Этихад» в среду, 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья со счетом 1:1.