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Лига чемпионов

Журавель дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Реал»

16 Мая 2023 • 12:56 Комментировать (1)

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился ожиданиями от второго поединка между «Манчестер Сити» и мадридским «Реалом» в ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«В Манчестере будет обмен голами и, скорее всего, случится в итоге верх. В первой встрече все ждали обилие голов, но они сыграли низ. Очень уж сильные в атакующем плане команды. Жду ТБ (2,5)», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» состоится на стадионе «Этихад» в среду, 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в первой встрече была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Тимур Журавель
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Мая 2023 в 14:47
ай полагаю что 1/2фенальная встреча этих титанов из 2-х мачей затмиц любую фенальную вывеску.. даже если б саме оне в нем (финале) и втсречалися.. кхе-кхе.. )))
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