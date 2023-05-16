Журавель сделал прогноз на матч «Интер» - «Милан»

Комментатор Тимур Журавель высказался о сегодняшнем матче между «Интером» и «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«В этом матче может быть низ. «Интер» сейчас настоящий специалист по тому, как засушивать игру. Особенно это в данном случае, когда есть преимущество в два мяча. Моя ставка - ТМ (2,5)», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

В первом матче «Интер» одержал победу со счетом 2:0.

Ответный поединок между миланскими командами пройдет 16 мая и начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.