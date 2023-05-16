Прогноз Генича на матч «Интер» - «Милан»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от ответного матча между «Интером» и «Миланом» в рамках ½ финала Лиги чемпионов.

«Милан» проиграл «Интеру» три матча подряд, причем ни разу не забил. Когда, если не сейчас? Мне кажется, что и «Интер» без забитого мяча не уйдет, поэтому мой прогноз на этот матч - обе забьют», - приводит слова Константина издание «РБ Спорт».

Дерби «Интер» - «Милан» состоится сегодня, 16 мая, на стадионе в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

В первом матче «Интер» отпраздновал победу со счетом 2:0.