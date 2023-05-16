Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Шевченко назвал лучший момент своей карьеры

16 Мая 2023 • 08:36 Комментировать

Экс-нападающий сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко назвал самый лучший момент в своей футбольной карьере.

«Очень часто вспоминаю пенальти в финале Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». В эти моменты меня охватывают невероятные эмоции. Это лучший момент в моей карьере», - передает слова Шевченко портал Tuttomercatoweb.

За свою карьеру Шевченко поиграл за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». В составе сборной Украины нападающий провел 111 поединков, в которых записал на свой счет 48 забитых мячей.

В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.05.23 в 22:00
Интер Милан Интер Милан
Милан Милан
2.07 3.25 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
09:30 · Лига чемпионов
Барелла: «Игра с «Миланом» потребует много мужества»
08:36 · Лига чемпионов
Шевченко назвал лучший момент своей карьеры
08:13 · Лига чемпионов
Индзаги: «Сегодня «Интер» сыграет один из самых важных матчей в своей истории» 1
08:06 · Лига чемпионов
Пиоли: «У «Милана» есть хороший шанс выйти в финал Лиги чемпионов» 2
07:27 · Лига чемпионов
Кассано: «Интеру» нужно играть всемером или молодёжкой, чтобы проиграть «Милану»
15 Мая
22:20 · Лига чемпионов
Колыванов: «Милан» безвольным на ответный матч не выйдет»
20:45 · Лига чемпионов
«Интер» - «Милан»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 16 мая 2023
19:23 · Лига чемпионов
Булыкин: «Думаю, завтра «Милану» будет тяжело»
19:18 · Лига чемпионов
Тонали выступил с мотивирующей речью перед дерби с «Интером» в ЛЧ 1
19:00 · Лига чемпионов
Булыкин: «Реал» умеет выкарабкиваться из самых сложных ситуаций»
18:44 · Лига чемпионов
Мостовой не верит в «Милан» перед ответным матчем с «Интером» в ЛЧ
18:34 · Лига чемпионов
Мостовой считает, что у «Манчестер Сити» чуть больше шансов на проход в финал ЛЧ
16:54 · Италия. Серия А
Пальюка: «Милан» заставит заплатить дорогую цену за свою шкуру»
16:30 · Лига чемпионов
Букмекеры практически не верят в то, что «Милан» пройдёт «Интер»
16:17 · Италия. Серия А
Иммобиле желает успеха Симоне Индзаги
Все новости
Рекомендуем