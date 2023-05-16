Шевченко назвал лучший момент своей карьеры

Экс-нападающий сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко назвал самый лучший момент в своей футбольной карьере.

«Очень часто вспоминаю пенальти в финале Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса». В эти моменты меня охватывают невероятные эмоции. Это лучший момент в моей карьере», - передает слова Шевченко портал Tuttomercatoweb.

За свою карьеру Шевченко поиграл за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». В составе сборной Украины нападающий провел 111 поединков, в которых записал на свой счет 48 забитых мячей.

В 2004 году Шевченко стал обладателем «Золотого мяча».