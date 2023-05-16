Индзаги: «Сегодня «Интер» сыграет один из самых важных матчей в своей истории»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги пообщался с журналистами в преддверии ответного матча против «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов. В первой встрече «нерадзурри» победили со счетом 2:0.

«Мы должны сохранять единство. В этом матче нужно играть с холодной головой. Это будет один из самых важных поединков в истории «Интера». Хотим осуществить свою мечту и выйти в финал. В первом матче мы добили победу, но «Милан» по-прежнему опасен. У них отличные футболисты», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч между «Интером» и «Миланом» состоится сегодня, 16 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.