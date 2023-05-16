Пиоли: «У «Милана» есть хороший шанс выйти в финал Лиги чемпионов»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий в преддверии ответного матча против «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов. В первой встрече «нерадзурри» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«У «Милана» по-прежнему есть хороший шанс выйти в финал Лиги чемпионов. Команда полностью сосредоточена, полна решимости и настроена переломить ситуацию. Мало кто ждал, что мы сможем так далеко дойти. Теперь же нам хочется сыграть в финале. Первый матч был неудачным, но сейчас будет другая игра», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет на стадионе в Милане сегодня, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.