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Лига чемпионов

Пиоли: «У «Милана» есть хороший шанс выйти в финал Лиги чемпионов»

16 Мая 2023 • 08:06 Комментировать

Наставник «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий в преддверии ответного матча против «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов. В первой встрече «нерадзурри» отпраздновали победу со счетом 2:0.

«У «Милана» по-прежнему есть хороший шанс выйти в финал Лиги чемпионов. Команда полностью сосредоточена, полна решимости и настроена переломить ситуацию. Мало кто ждал, что мы сможем так далеко дойти. Теперь же нам хочется сыграть в финале. Первый матч был неудачным, но сейчас будет другая игра», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет на стадионе в Милане сегодня, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли
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