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Лига чемпионов

Кассано: «Интеру» нужно играть всемером или молодёжкой, чтобы проиграть «Милану»

16 Мая 2023 • 07:27 Комментировать

Известный в прошлом нападающий Антонио Кассано высказался насчет предстоящего ответного матча между «Интером» и «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре «нерадзурри» одержали победу со счетом 2:0.

«Чтобы проиграть «Милану», «Интеру» нужно играть всемером или молодежным составом. И то есть риск, что «россонери» не смогут победить. Будет Леау на поле или нет, это ничего не изменит. «Милан» проиграет «Интеру». Должна произойти катастрофа, чтобы команда Индзази вылетела», - передает слова Антонио Football-Italia.

Ответный поединок состоится в Милане сегодня, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Антонио Кассано
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