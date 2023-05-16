Кассано: «Интеру» нужно играть всемером или молодёжкой, чтобы проиграть «Милану»

Известный в прошлом нападающий Антонио Кассано высказался насчет предстоящего ответного матча между «Интером» и «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре «нерадзурри» одержали победу со счетом 2:0.

«Чтобы проиграть «Милану», «Интеру» нужно играть всемером или молодежным составом. И то есть риск, что «россонери» не смогут победить. Будет Леау на поле или нет, это ничего не изменит. «Милан» проиграет «Интеру». Должна произойти катастрофа, чтобы команда Индзази вылетела», - передает слова Антонио Football-Italia.

Ответный поединок состоится в Милане сегодня, 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.