Назначены судьи на матчи «Интер» - «Милан» и «Манчестер Сити» - «Реал»

Стали известны судейские назначения на матчи ½ финала Лиги чемпионов. Эта информация опубликована на официальном сайте УЕФА.

Ответный поединок между «Интером» и «Миланом» обслужит бригада судей во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Встреча состоится во вторник, 16 мая. В первом матче «нерадзурри» отпраздновали победу со счетом 2:0.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» доверили польской бригаде арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Игра пройдет в среду, 17 мая. В первом матче команды расписали мировую со счетом 1:1.

Победители этих противостояний сыграют в финале Лиги чемпионов.