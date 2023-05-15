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Лига чемпионов

Назначены судьи на матчи «Интер» - «Милан» и «Манчестер Сити» - «Реал»

15 Мая 2023 • 12:10 Комментировать

Стали известны судейские назначения на матчи ½ финала Лиги чемпионов. Эта информация опубликована на официальном сайте УЕФА.

Ответный поединок между «Интером» и «Миланом» обслужит бригада судей во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Встреча состоится во вторник, 16 мая. В первом матче «нерадзурри» отпраздновали победу со счетом 2:0.

Матч «Манчестер Сити» - «Реал» доверили польской бригаде арбитров во главе с Шимоном Марциняком. Игра пройдет в среду, 17 мая. В первом матче команды расписали мировую со счетом 1:1.

Победители этих противостояний сыграют в финале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Манчестер Сити Шимон Марциняк Клеман Тюрпен
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