Анчелотти отреагировал на жалобы Гвардиолы

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал недовольство главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы графиком «горожан».

«Гвардиола жаловался на календарь матчей. По его мнению, он сильно загружен. «Реал» играл даже с меньшим перерывом, теперь пришла их очередь. График не самый лучший, вот и все. Слишком много матчей для всех. Многие тренеры жалуются на календарь», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба мадридского гранда.

Во среду, 17 мая, «Реал» и «Манчестер Сити» проведут ответный матч ½ финала Лиги чемпионов. В первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1.