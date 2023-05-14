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Лига чемпионов

Анчелотти отреагировал на жалобы Гвардиолы

14 Мая 2023 • 08:44 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал недовольство главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы графиком «горожан».

«Гвардиола жаловался на календарь матчей. По его мнению, он сильно загружен. «Реал» играл даже с меньшим перерывом, теперь пришла их очередь. График не самый лучший, вот и все. Слишком много матчей для всех. Многие тренеры жалуются на календарь», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба мадридского гранда.

Во среду, 17 мая, «Реал» и «Манчестер Сити» проведут ответный матч ½ финала Лиги чемпионов. В первом поединке была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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