Васкес: «Реал» нацелен выйти в финал Лиги чемпионов»

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес дал комментарий журналистам после поединка 34-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0).

«Для нас было важно победить. Этот результат позволит продолжить положительную динамику и уверенно выступить в среду. Победы всегда важны.

Я хочу сыграть в Манчестере, чтобы победить и выйти в финал Лиги чемпионов. Мы знаем, что нужно делать в этой игре. «Реал» нацелен только на победу. В среду мы сделаем все от нас зависящее», - передает слова Лукаса AS.

В первом матче, прошедшем в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», была зафиксирована ничья со счетом 1:1.