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Лига чемпионов

Васкес: «Реал» нацелен выйти в финал Лиги чемпионов»

14 Мая 2023 • 07:17 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес дал комментарий журналистам после поединка 34-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0).

«Для нас было важно победить. Этот результат позволит продолжить положительную динамику и уверенно выступить в среду. Победы всегда важны.

Я хочу сыграть в Манчестере, чтобы победить и выйти в финал Лиги чемпионов. Мы знаем, что нужно делать в этой игре. «Реал» нацелен только на победу. В среду мы сделаем все от нас зависящее», - передает слова Лукаса AS.

В первом матче, прошедшем в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лукас Васкес
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