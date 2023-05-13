Каннаваро: «Реал» - фаворит ответного матча с «Манчестер Сити»

Экс-футболист национальной сборной Италии Фабио Каннаваро поделился мнением о шансах мадридского «Реала» выйти в финал Лиги чемпионов.

«Сливочные» в шаге от выхода в финал Лиги чемпионов. В первом матче команды показали хорошую игру. Теперь все решится в Манчестере. Уверен, что «Реал» поедет туда за победой. Мадридцы - фавориты этого матча, несмотря на то, что он пройдет на выезде», - передает слова Каннаваро AS.

В первом поединке, состоявшемся на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу», была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответный матч пройдет на «Этихаде» в среду, 17 мая.