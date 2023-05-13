Манчини оценил шансы итальянского клуба выиграть Лигу чемпионов

Наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался о шансах представителей Серии А выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«Полуфинал между «Интером» и «Миланом» - важное событие для нашего футбола. Жаль, что один из клубов покинет Лигу чемпионов. Шансы против «Манчестер Сити» или «Реала»? Разница в классе есть, но в одном отдельном матче возможно все. В двухматчевом противостоянии было бы гораздо сложнее», - передает слова специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.

В первом матче ½ финала Лиги чемпионов «Интер» отпраздновал победу со счетом 2:0. Ответный поединок состоится на следующей неделе.