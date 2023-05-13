Пиоли оценил шансы Леау сыграть в ответном матче с «Интером»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли высказался о потере португальского нападающего Рафаэля Леау. По словам специалиста, форвард имеет шансы сыграть в ответной встрече ½ финала Лиги чемпионов с «Интером».

«У нас есть проблемы с составом. В частности, повреждение у Леау. Однако есть хорошие шансы, что Рафаэл будет готов ко второму матчу с «Интером», - передает слова Стефано издание Football-Italia.

Напомним, что нападающий получил травму в недавнем матче Серии А против римского «Лацио».

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Милан» уступил «Интеру» со счетом 0:2. Ответная игра пройдет на следующей неделе.