«Милан» заработал на билетах в матче с «Интером» более 10 миллионов евро

На игры «Милана» наконец-то повалил зритель - если в домашнем матче с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов билетов было продано на девять миллионов евро, то в игре с «Интером» был установлен новый рекорд - более десяти миллионов евро, 75 532 зрителя принесли прибыль в 10 461 705 евро, сообщает официальный сайт клуба.

Но, с другой стороны, матч не вызвал такого интереса у телезрителей - как уточняет источник, даже матч с «Наполи» четвертьфинале в Италии смотрели больше людей, 7,5 миллионов человек в Италии.

Ответный матч между «Миланом» и «Интером» состоится шестнадцатого мая.