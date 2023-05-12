«Император» болеет за «Интер» и верит в то, что команда может удивить даже в финале ЛЧ

Бывший бразильский нападающий Адриано, известный не только благодаря своим голам, но и активным похождениям вне футбольного поля, уверен в том, что «Интер» выйдет в финал Лиги чемпионов. В первом полуфинальном матче «нерадзурри» обыграли «Милан», причем забили тому дважды.

- «Интер» - моя любовь, я смотрю все матчи клуба. Я отпраздновал победу над «Миланом», и удивил меня не только счет, но и настрой игроков на такой ответный матч. Такой «Интер» может обыграть кого угодно, в том числе и в финале, - цитирует слова бразильского экс-нападающего итальянское новостное агентство ITASportPress.