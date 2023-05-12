Это'О: «Интер» всех удивил»

Бывший камерунский нападающий Самюэль Это'О прокомментировал победу «Интера» в игре с «Миланом», он удивлен счетом - камерунец, выигрывавший Лигу чемпионов с «нерадзурри», был уверен, что если его бывший клуб и победит, то только с минимальным счетом. Но подопечные Симоне Индзаги «разочаровали» Самюэля, забив дважды.

- Я думал, считал, что победа будет, но со счетом 1:0. А мы выиграли 2:0. Но впереди еще много работы. Мы довольны, у нас преимущество. «Интер» провел матч с идеальным менталитетом и настроен, такой же настрой должен быть и в во втором матче, - цитирует слова Это'О fcinter1908.it.