УЕФА допустил «Барселону» к участию в Лиге чемпионов-2023/24

УЕФА выдал лицензию «Барселоне» на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы могут перейти в азиатскую ЛЧ.

Mundo Deportivo утверждает, что данную лицензию получили 18 из 20 клубов чемпионата Испании, в числе которых оказались и «сине-гранатовые». Стоит отметить, что команда Хави Эрнандеса гарантировала себе место в Лиге чемпионов, ведь она уже не сможет опуститься ниже четвертой позиции в Ла Лиге. Допуск «Барселоны» к ЛЧ означает, что пока клуб избежал наказания за дело о подкупе судей.

После 33 туров «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 82 очка.