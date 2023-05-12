Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

УЕФА допустил «Барселону» к участию в Лиге чемпионов-2023/24

12 Мая 2023 • 20:26 Комментировать (1)

УЕФА выдал лицензию «Барселоне» на участие в следующем сезоне Лиги чемпионов. Ранее в СМИ сообщалось, что каталонцы могут перейти в азиатскую ЛЧ.

Mundo Deportivo утверждает, что данную лицензию получили 18 из 20 клубов чемпионата Испании, в числе которых оказались и «сине-гранатовые». Стоит отметить, что команда Хави Эрнандеса гарантировала себе место в Лиге чемпионов, ведь она уже не сможет опуститься ниже четвертой позиции в Ла Лиге. Допуск «Барселоны» к ЛЧ означает, что пока клуб избежал наказания за дело о подкупе судей.

После 33 туров «сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 82 очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
12 Мая 2023 в 20:29
урааа, как же мы без артистов балета будем в ЛЧ )))) Реал ликует!!!! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Мая
17:16 · Лига чемпионов
Де Брёйне — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
13:49 · Лига чемпионов
УЕФА назвал автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов
12:22 · Лига чемпионов
Реакция УЕФА на информацию о переносе финала Лиги чемпионов 1
08:59 · Лига чемпионов
Шевченко: «У «Милана» есть шансы отыграться»
04:31 · Лига чемпионов
Кассано: «Драки не получилось»
04:23 · Лига чемпионов
Зеедорф: «Надеюсь, Леау вернётся в следующем матче»
04:11 · Лига чемпионов
Джеко забил самый быстрый гол для итальянских команд в полуфинале ЛЧ в 21-м веке
03:39 · Лига чемпионов
Маркизио: «Интер» мог забить и третий мяч, всё было бы кончено»
03:33 · Лига чемпионов
Вьери: «Интер» переиграл «Милан» в центре поля»
03:28 · Лига чемпионов
Джеко - первый игрок, забивавший за два разных итальянских клуба в полуфинале Лиги чемпионов
02:49 · Лига чемпионов
Капелло: «Интер» способен создать проблемы как «Реалу», так и «Манчестер Сити»
11 Мая
22:41 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Конечно, я болею за «Реал» в Лиге чемпионов» 1
20:36 · Лига чемпионов
Микрофоны для судей и очки за голы: Анри предложил пять удивительных идей для футбола
17:53 · Лига чемпионов
Команда недели Лиги чемпионов: 9 игроков «Интера» + Винисиус + де Брёйне 2
12:58 · Лига чемпионов
Камоцци - о поражении «Милана»: «Отсутствие Леау сыграло важную роль»
Все новости
Рекомендуем