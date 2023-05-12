Шевченко: «У «Милана» есть шансы отыграться»

Бывший форвард сборной Украины и «Милана» Андрей Шевченко поделился мнением о противостоянии между «россонери» и «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Первый матч выиграли «нерадзурри» со счетом 2:0.

«Милан» оказался слабее «Интера» в плане психологии. В первой половине они так и не смогли войти в игру. После перерыва настрой команды поменялся, и «россонери» смогли что-то показать. Итоговый результат в пользу «нерадзурри», но у «Милана» есть шансы отыграться», - передает слова Шевченко Il Milanista.

Ответный поединок состоится во вторник, 16 мая, в Милане. Победитель этой пары получит путевку в финал ЛЧ.