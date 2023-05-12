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Лига чемпионов

Кассано: «Драки не получилось»

12 Мая 2023 • 04:31 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов между миланскими клубами лучше оказался «Интер», подопечные Симоне Индзаги забили два безответных мяча. Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано, который, как известно, имеет мнение обо всем на свете, прокомментировал итоги матча.

- Не было матча, противостояния, «Интер» сильнее, он доминировал. «Милан» пробовал что--то сделать, но, как мне кажется, у команды просто нет оружия. В «Милане» все построено вокруг Леау, а его не было. Без него они становятся заурядной, предсказуемой командой, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Антонио Кассано
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