Зеедорф: «Надеюсь, Леау вернётся в следующем матче»

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Кларенс Зеедорф надеется, что лидер «россонери» Рафаэл Леау вернется в состав к следующему матчу и «Милан» еще сможет побороться с «Интером» за место в финале Лиги чемпионов. Отсутствие Леау серьезным образом сказалось на итогах первого матча с «Интером», не сомневается Зеедорф.

- Не знаю, что полезного извлек «Милан» из прошедшего матча. Надеюсь на возвращение Леау, он дает возможность располагаться еще ниже. Им надо вернуть себе должный менталитет, с или без Леау это надо сделать, - цитирует слова Зеедорфа pianetamilan.it.