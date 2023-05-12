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Лига чемпионов

Зеедорф: «Надеюсь, Леау вернётся в следующем матче»

12 Мая 2023 • 04:23 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

Бывший полузащитник итальянского «Милана» Кларенс Зеедорф надеется, что лидер «россонери» Рафаэл Леау вернется в состав к следующему матчу и «Милан» еще сможет побороться с «Интером» за место в финале Лиги чемпионов. Отсутствие Леау серьезным образом сказалось на итогах первого матча с «Интером», не сомневается Зеедорф.

- Не знаю, что полезного извлек «Милан» из прошедшего матча. Надеюсь на возвращение Леау, он дает возможность располагаться еще ниже. Им надо вернуть себе должный менталитет, с или без Леау это надо сделать, - цитирует слова Зеедорфа pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Кларенс Зеедорф
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