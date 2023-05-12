Джеко забил самый быстрый гол для итальянских команд в полуфинале ЛЧ в 21-м веке

Боснийский нападающий Эдин Джеко очень быстро открыл счет в игре против «Милана» - это случилось на 7-й минуте 23-й секунде игры после подачи с угла поля. Вскоре «Интер» забил еще один гол, обеспечив себе комфортное преимущество.

Как выяснилось, гол Джеко оказался самым быстрым для итальянских клубов в 21-м веке в полуфиналах Лиги чемпионов. И вообще, в истории турнира лишь один раз для итальянских клубов гол забивался быстрее - в 1999 году Филиппо Индзаги, выступавший за «Ювентус», забил на 5-й минуте 39-й секунде в ворота «Манчестер Юнайтед», но по итогам противостояния в финал вышли англичане, выигравшие в легендарном матче у «Баварии» со счетом 2:1.