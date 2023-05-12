Маркизио: «Интер» мог забить и третий мяч, всё было бы кончено»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио считает, что «Интер» заслуженно обыграл «Милан», забив тому два мяча. Маркизио считает, что «змеи» могли забить и третий мяч, который, по его мнению, снял бы все вопросы относительно ответной встречи.

- «Интер» убедительно выиграл первый раунд. Выиграл заслуженно, качественно и по игре. По тому, как складывалась игра, «Интер» вполне мог забить и третий мяч, закрыть все вопросы, - написал в социальной сети Маркизио.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом» состоится шестнадцатого мая.