Вьери: «Интер» переиграл «Милан» в центре поля»

Бывший нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери прокомментировал миланское дерби - в полуфинале Лиги чемпионов «змеи» забили два безответных мяча. Вьери похвалил «Интер» за первый тайм, который он назвал идеальным.

- Первый тайм в исполнении «Интера» был просто идеальным. На все десять баллов. Мне очень понравилась конструкция с тремя полузащитниками «Интера», которые выдвигались вперед и угрожали воротам. «Интер» переиграл соперника в центре поля, - нахваливает свой бывший клуб Вьери, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Ответный матч состоится через неделю, шестнадцатого мая.