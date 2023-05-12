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Лига чемпионов

Джеко - первый игрок, забивавший за два разных итальянских клуба в полуфинале Лиги чемпионов

12 Мая 2023 • 03:28 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

Эдин Джеко быстро открыл счет в полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Милана», боснийский нападающий удачно подставил ногу после розыгрыша углового, переведя мяч в сетку.

Он стал первым игроком в истории итальянского футбола, который забивал в полуфинале Лиги чемпионов за два разных клуба. В 2018 году ему удалось забить также и за «Рому», сейчас сумел забить уже за «Интер».

Также Джеко стал одним из всего лишь одиннадцати игроков в целом, забивавших в полуфинале самого престижного футбольного клубного турнира Европы - помимо него, это также Коку, Роналду, Левандовски, Морьентес, Дитер Мюллер, Пак Чи Сон, Савичевич, Шевченко, Фернандо Торрес и Зидан.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко
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