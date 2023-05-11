Микрофоны для судей и очки за голы: Анри предложил пять удивительных идей для футбола

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри поделился своими идеями о том, как сделать футбол лучше.

Первая идея Анри – интервью судей после матча, а также использование микрофонов для судей. «Я хочу слышать, о чём они говорят, потому что иногда они не такие вежливые, как и я в своё время», - сказал Анри, чьи слова приводит Marca.

Вторая идея Анри – наказание штрафным ударом для команды, которая тянет время. По замыслу Тьерри, бьющий может установить мяч в любой точке в 25 метрах от ворот.

Третья идея Анри – давать команде +1 очко за забитые три гола в одном матче, независимо от результата.

Четвёртая идея Анри – обязательное знакомство спортивного директора с новым игроком. «Я видел, как футболист переходил в клуб, и никто даже не знал, сможет ли он адаптироваться», - пояснил француз.

Пятая идея Анри – временные замены для ситуаций, когда игрок получает медицинскую помощь.