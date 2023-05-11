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Лига чемпионов

Деменко оценил результат матча «Милан» - «Интер» в Лиге чемпионов эксклюзив

11 Мая 2023 • 17:26 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между «Миланом» и «Интером».

Напомним, что «Интер» обыграл «Милан» со счётом 2:0, забив два быстрых гола. Отличились Эдин Джеко и Генрих Мхитарян.

«Неожиданное начало матча. Когда быстро забиваются голы, оправиться уже очень сложно. Команды-то равные. Честно сказать, я ждал победы «Милана», даже учитывая домашнюю игру. Но «Интер» быстро забил и сразу перевернул игру.

В целом «Милан» мог забивать. Но это футбол, такое бывает. Я считаю, что ещё не всё потеряно. Шансы у «Милана» ещё есть. Он может показать лучшую игру», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Максим Деменко
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