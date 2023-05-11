Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Напомним, что «Реал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1. На гол Винисиуса Жуниора англичане ответили точным ударом Кевина де Брёйне.

«Я прогнозировал ничью. Хотя многие считали «Сити» явным фаворитом. «Реал» опять почему-то списывали некоторые. У обоих клубов очень сильное нападение. Холанна в матче, кстати, закрыли, его не видно было. А вот Винисиус носится без остановки. Эта игра в очередной раз подтвердила мои слова, что Винисиус - лучший нападающий в мире на данный момент. Ощущение, что он не устает, носится на огромной скорости все время, держит такой темп. Был такой фильм «Приключения Электроника». Вот Винисиус как Электроник. Так что да, Винисиус лучший. Да, мне нравится и Холланд, и Бензема, но Винисиус сейчас просто лучший. Он просто делает все быстро.

Игра была примерно равная. В первом тайме «Сити» играл лучше, во втором - «Реал». Хотя голы забили наоборот. Шансы? Ну, пусть будет 55 на 45 в пользу «Сити». Всё-таки домашний матч. Плюс команда никогда не выигрывала Лигу чемпионов. Когда-то это должно произойти, такие затраты всё-таки. Как говорится, когда, если не сейчас?» - сказал Мостовой.