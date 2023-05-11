Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Милан» – «Интер» Милан (0:2).

- Конечно, ожидания от матча у болельщиков были совершенно другие. Всё-таки это одно из старейших дерби в мире, миланское. Тем более в полуфинале Лиги чемпионов. Лично для меня получилось неожиданно, что «Интер» легко буквально в течение десяти минут смог вскрыть оборону «Милана» и забить два мяча. После этого можно было уже сказать, что исход матча предрешён, поскольку отыграть даже один мяч у любой итальянской команды крайне сложно. Этот матч лишний раз подчеркнул, что «Интер» сейчас на ходу и является одной из лучших команд Серии А на сегодняшний день. Конечно, сказался класс игроков «Интера», особенно в завершающей стадии атаки. Прекрасно проявил себя нестареющий ветеран Джеко, забивший очень хороший мяч. Ну и великолепный гол на счету Генриха Мхитаряна. Я думаю, «Милан» в определённый момент растерялся, и на протяжении всего первого тайма было видно, что его футболисты не знают, что противопоставить «Интеру». На мой взгляд, на игре отразилось отсутствие Леау. Без него атака «Милана» выглядела менее ярко, чем в матчах, где он принимал участие. С другой стороны, «Интер» сам тактически грамотно построил весь матч. Забив два мяча и создав ещё несколько моментов, он перешёл к удержанию счёта, то есть к игре по результату. Победа 2:0 достаточно комфортна для «Интера», что делает его шансы на выход в финал достаточно значительными. Мне кажется, что «Милану» будет крайне затруднительно выйти из этой ситуации. «Интер» можно поздравить с заслуженной победой и с хорошим футболом, который он продемонстрировал в этом матче. Но всё равно это миланское дерби, и в ответном матче может произойти что угодно.