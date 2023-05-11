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Лига чемпионов

Денис Попов: «У «Милана» без Леау большие проблемы» эксклюзив

11 Мая 2023 • 13:21 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА, нынешний тренер-ассистент владикавказской «Алании» Денис Попов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Милан» – «Интер» (0:2).

- «Интер» выглядел более убедительно. «Милан» надломили два быстрых забитых гола «Интера». Были эпизоды, когда «Милан» вроде бы как немножко встрепенулся, но не более того. «Интер» победил уверенно и заслуженно. Без Леау, конечно, у «Милана» большие проблемы в атаке.

- Что получится в ответном матче?

- Команды играют на одном стадионе. Будем надеяться, что «Милан» сделает необходимые выводы и во втором матче сыграет более основательно.

- Какие выводы?

- Посмотрят ошибки, разберут игру и постараются во втором матче сыграть по-другому. Но в этом сезоне «Интер» выигрывает у «Милана» регулярно.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Лига Чемпионов Денис Попов
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