Камоцци - о поражении «Милана»: «Отсутствие Леау сыграло важную роль»

Франко Камоцци, который работал советником бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал результат поединка между «Миланом» и «Интером» в ½ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Милан» нашел сильный и целеустремленный «Интер». Отсутствие Леау, безусловно, сыграло важную роль, но не может объяснить ту разницу, которая наблюдалась вчера на поле, особенно в первом тайме», - цитирует Камоцци издание «Спорт-Экспресс».

Дерби завершилось со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри». Леау не сыграл в первом матче из-за повреждения.

Ответный поединок запланирован на вторник, 16 мая.