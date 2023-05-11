Ачерби высказался о победе «Интера» над «Миланом»

В первом матче ½ финала Лиги чемпионов «Интер» отпраздновал победу над «Миланом» со счетом 2:0. Своими впечатлениями от поединка поделился защитник «нерадзурри» Франческо Ачерби.

«Мы плохо провели вторую половину встречи. Но это еще не конец, нам нужно быть осторожными, когда начнется ответный матч. Стал ли финал для нас ближе? Ни в коем случае. Да, мы выиграли с перевесом в два мяча, но будет еще один поединок. Соперник может сделать то же самое», - передает слова Ачерби Pazzi di Fanta.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» состоится на следующей неделе, а именно – 16 мая.