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Итальянский полузащитник может усилить «Ливерпуль»

11 Мая 2023 • 08:24 Комментировать

Итальянский хавбек Николо Барелла, правами на которого владеет миланский «Интер», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщают журналисты Football Insider.

В услугах полузащитника заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб предпримет попытку подписать хавбека в летнее трансферное окно. Сам Барелла не против смены команды.

Николо связан трудовыми обязательствами с «Интером» до середины 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Барелла поучаствовал в 46 поединках, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Николо Барелла
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