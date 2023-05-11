Пиоли недоволен судьёй матча «Милан» - «Интер» в Лиге чемпионов

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с представителями СМИ после первого матча против «Интера» в рамках ½ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0.

«Мы допустили ошибки и теперь нам придется сыграть совсем иначе, чем сегодня. Парни очень разочарованы, но есть вера в то, что команда перевернет все в ответной игре. Я недоволен работой арбитра, у него двойные стандарты», - передает слова специалиста Pazzi di Fanta.

Ответный поединок «Интера» против «Милана» состоится во вторник, 16 мая. Начало миланского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.