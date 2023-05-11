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Лига чемпионов

Пиоли недоволен судьёй матча «Милан» - «Интер» в Лиге чемпионов

11 Мая 2023 • 08:13 Комментировать (1)

Наставник «Милана» Стефано Пиоли пообщался с представителями СМИ после первого матча против «Интера» в рамках ½ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой «нерадзурри» со счетом 2:0.

«Мы допустили ошибки и теперь нам придется сыграть совсем иначе, чем сегодня. Парни очень разочарованы, но есть вера в то, что команда перевернет все в ответной игре. Я недоволен работой арбитра, у него двойные стандарты», - передает слова специалиста Pazzi di Fanta.

Ответный поединок «Интера» против «Милана» состоится во вторник, 16 мая. Начало миланского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Стефано Пиоли
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Комментарии (1)
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NOBODY
11 Мая 2023 в 08:59
ну голы то вам забили чистые...и разве арбитр помешал Месьясу забить по сути 1 на 1 ?...а штрафные свои вы как пробили? по воронам?
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