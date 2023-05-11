Тебас: «Реал» может разрушительно сыграть в Манчестере»

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о первом матче между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити» в ½ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Это был суперматч. Я считаю, что «Реал» заслужил большего в этой встрече. Однако в Лиге чемпионов нужно играть еще лучше. Но на выезде «Реал» может сыграть разрушительно. Им нужно хорошо подготовиться к выезду в Манчестер», - передает слова президента газета Marca.

Ответный поединок между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится в Англии 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.