Джеррард: «Игра «Милана» была далека от уровня полуфинала Лиги чемпионов»

Легендарный полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард высказался о результате первого матча между «Миланом» и «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА.

«Игра «Милана» была далека от уровня полуфинала Лиги чемпионов. «Россонери» выглядели как сборище игроков, которые просто вышли на поле. Такое впечатление, что они раньше не играли вместе. У этой команды отсутствовало сердце. Не было никакого взаимодействия как в защите, так и в средней линии», - передает слова Джеррарда таблоид Daily Mail.

Первый матч завершился победой «Интера» со счетом 2:0. Ответная встреча состоится во вторник, 16 мая.