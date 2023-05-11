Винисиус и де Брёйне - среди претендентов на звание игрока недели ЛЧ

На этой неделе состоялись первые матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. В Мадриде местный «Реал» расписал мировую с «Манчестер Сити» со счетом 1:1, а «Интер» победил в дерби «Милан» - 2:0.

По итогам этих матчей пресс-служба УЕФА представила номинантов на звание лучшего футболиста недели. За индивидуальную награду поборются Генрих Мхитарян, Николо Барелла (оба – «Интер»), Винисиус Жуниор («Реал») и полузащитник Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»).

Добавим, что ответные поединки полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоятся на следующей неделе.