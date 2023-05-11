Бастони: «Ответный матч с «Миланом» будет ещё сложнее»

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони пообщался с представителями СМИ после первого матча с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».

«Мы рады, ведь понимали всю важность матча. Но нельзя расслабляться, ведь через неделю будет ответная игра. Она будет еще сложнее, чем эта. Не каждый день принимаем участие в полуфинале Лиги чемпионов. Хотели успешно начать, и у нас это получилось», - передает слова Бастони пресс-служба миланского гранда.

Ответный поединок состоится в Милане на следующей неделе. Точная дата – 16 мая.