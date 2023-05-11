Онана: «Сражение продолжится»

Голкипер «Интера» Андре Онана помог своей команде выиграть матч с «Миланом», он сделал свое «черное», с точки зрения тифози «Милана», «дело», отстояв на ноль. После игры камерунский вратарь прокомментировал свои мысли, он считает, что до общей победы еще далеко.

- Важная победа, но есть еще один матч. А сперва надо сыграть с «Сассуоло». Тактически сыграли отлично, но также на уровне был и менталитет. Мы дали 100 процентов того, что смогли. Сражение продолжится, - цитирует слова Онаны pianetamilan.it.

Ответный матч «Интера» с «Миланом» пройдет через неделю, шестнадцатого мая.