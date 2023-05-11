Капелло: «Милан» слишком многое позволил «Интеру»

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло, с именем которого связаны самые славные победы клуба в 90-е годы прошлого года, прокомментировал поражение «россонери» в игре против «Интера». Он считает, что подопечные Стефано Пиоли слишком многое позволили сопернику.

- В центре поля полузащитники «Милана» не смогли создать фильтр, казалось, что это «Милан» до перехода на троих центральных защитников. Было слишком много ошибок, и, в целом, «Интеру» все давалось слишком легко. Не было агрессивности в действиях. Во втором тайме начало что-то получаться, но без смысла, - цитирует слова Капелло fcinter1908.it.