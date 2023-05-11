Калабрия: «Ничего не мог поделать с Джеко»

«Милан» пропустил два безответных мяча, первый из них был забит из-под капитана команды Давиде Калабрии - он не удержал боснийского нападающего Эдина Джеко, который вытянул ногу после исполнения углового и перевел мяч в сетку. Калабрия сожалеет, но уверяет, что не смог ничего поделать.

- Джеко больше меня, и я мало что мог поделать. Второй гол тоже пропустили по схожей причине. Нам надо быть более внимательными. А перед воротами соперника надо быть агрессивнее. Если удастся быстро забить, это может изменить ситуацию, - цитирует слова Калабрии pianetamilan.it.

Ответный матч состоится 16 мая.