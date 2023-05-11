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Лига чемпионов

Мхитарян: «Заслуга моих партнёров»

11 Мая 2023 • 04:28 Комментировать
Милан
0:2
Интер Милан
окончен

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян внес весомый вклад в победу «Интера» над «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов - он забил второй гол, который позволил «Интеру» получить комфортное преимущество и иметь все основания надеяться на финал Лиги чемпионов. Он прокомментировал итоги игры.

- Было большое желание выиграть этот матч. Во втором тайме мы играли по счету, мои партнеры по команде отлично поработали. Но еще ничего не решено, будет ответный матч, но на нем будет больше наших тифози, - цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.

Ответный матч состоится шестнадцатого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Генрих Мхитарян
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