Мхитарян: «Заслуга моих партнёров»

Армянский полузащитник Генрих Мхитарян внес весомый вклад в победу «Интера» над «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов - он забил второй гол, который позволил «Интеру» получить комфортное преимущество и иметь все основания надеяться на финал Лиги чемпионов. Он прокомментировал итоги игры.

- Было большое желание выиграть этот матч. Во втором тайме мы играли по счету, мои партнеры по команде отлично поработали. Но еще ничего не решено, будет ответный матч, но на нем будет больше наших тифози, - цитирует слова Мхитаряна fcinter1908.it.

Ответный матч состоится шестнадцатого мая.